Libero - Lazio e Napoli hanno rinunciato a vincere per paura di perdere

In un focus sulla quota Champions che si è abbassata (la proiezione è 65 punti) l'edizione odierna di Libero si sofferma anche su Lazio-Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In un focus sulla quota Champions che si è abbassata (la proiezione è 65 punti) l'edizione odierna di Libero si sofferma anche su Lazio-Napoli: "Sfida tra due squadre che in teoria hanno giocatori scelti per predicare bel calcio e in pratica non giocano. I cosiddetti xG di questa partita, i gol attesi secondo la quantità e la posizione dei tiri, sono poco più di mezzo in totale: 0,41 per la Lazio, 0,17 per il Napoli.

Nessuna delle due si è avvicinata ad una segnatura con un’azione corale, quella a cui in teoria è votata la formazione di Sarri e quella ereditata da Spalletti. L’unico sussulto è stato la rovesciata di Castellanos, una prodezza dal nulla, da calcetto del giovedì, per una rete poi annullata per fuorigioco. Non è stato uno di quegli zero-a-zero perfetti figli di due forze che si scontrano e si annullano: non si è scontrato nulla, non ci sono state forze in campo ma una crescente rinuncia al tentativo di vincere la partita per paura di perderla".