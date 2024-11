Libero - Napoli, ma quale anno zero? E' squadra esperta come l'Inter

Confronto tra Inter e Napoli, stasera a San Siro e per il momento sulle pagine dei quotidiani. Questo è quanto scrive l'edizione di oggi di Libero: "La parte della sfavorita, della cenerentola, della sopravvalutata è da sempre nella retorica di Conte, ma va presa con le pinze: non è vero che il Napoli è all’anno zero, la rosa è per trequarti quella che ha vinto lo scudetto due anni fa e vi è stato aggiunto Lukaku che lo ha vissuto proprio nell’Inter di Conte. Questo stesso blocco del Napoli di Spalletti ha pure giocato una Champions da protagonista, arrivando ai quarti di finale.

In più, McTominay è stato preso dal Manchester United e Neres nel Benfica, giusto per citare i nuovi ingressi principali: solo Buongiorno è nuovo a questo tipo di responsabilità, ma ha la personalità per prendersele senza problemi. Il Napoli, dunque, è squadra esperta quanto l’Inter. Non è all’inizio di un nuovo percorso (come ad esempio è la Juventus), bensì è in ristrutturazione dopo un anno bucato. Sono cose diverse eppure guai a farlo notare a Conte, dirà che siamo noi a non capire nulla".