Libero prevede un ciclo azzurro: "Il Napoli prenota 5 scudetti"

Questo l'emblematico titolo di Libero sulla possibilità da parte degli azzurri di aprire un ciclo dopo questo campionato condotto da dominatore.

"I tre ingredienti magici per un progetto a lungo termine: sostenibilità finanziaria (dal rosso di 52 milioni si va verso il pareggio nel prossimo bilancio), identità di gioco e calciatori nella fase ascendente della carriera. Se di solito si vince a trequarti o alla fine di un ciclo, il Napoli potrebbe farlo all’inizio, un po’ come il Milan lo scorso anno. Ma, a differenza dei rossoneri, non avrebbe nemmeno un leader a fine carriera che, per un cliché, si pensa sia necessario per trionfare".