Libero - Queste gare faranno crescere il Napoli più di tutte quelle vinte in precedenza

“Questo finale di stagione dimostra che il Napoli ha ancora ampi margini di miglioramento".

“Queste ultime partite non vinte faranno crescere il Napoli più di tutte quelle vinte in precedenza”. Questa l'analisi proposta dal quotidiano Libero all'indomani del pareggio interno al Maradona con la Salernitana: "Le partite di questa fine stagione dimostrano che il Napoli ha ancora ampi margini di miglioramento, sarà difficile, però, per Spalletti, fornire al gruppo nuove motivazioni, dopo questa straordinaria annata.

“Questo finale di stagione dimostra che il Napoli ha ancora ampi margini di miglioramento. Il gioco e i giocatori ci sono, la solidità mentale può crescere. Lo scudetto ne porterà una fetta in più. I giocatori saranno diversi al prossimo raduno, avranno più fiducia e accadrà senza che se ne accorgano. È la dote di un grande titolo. L’unica accortezza è non trasformarla in superficialità. A Spalletti toccherà un nuovo lavoro psicologico, trovare nuove motivazioni per ricominciare e avviare un ciclo. Il Napoli può farlo per le qualità in rosa, l’età e il bilancio ma servirà uno sforzo superiore a quello di quest’anno”.