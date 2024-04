Libero - Se Allegri viene esonerato dalla Juve gli conviene darsi all'ippica

Massimiliano Allegri potrebbe essere sollevato dall'incarico di allenatore della Juventus con un anno d'anticipo.

Massimiliano Allegri potrebbe essere sollevato dall'incarico di allenatore della Juventus con un anno d'anticipo. Questo è quanto si legge su Libero: "Il calcio nel frattempo è cambiato, gli allenatori vecchia scuola non sono più così desiderati, e in questi tre anni Allegri ha perso l’aura da vincente che si portava dietro.

È difficile pensare che Allegri riesca a strappare ancora un paio di ingaggi importanti come, ad esempio, è riuscito a fare Mourinho, per citare un collega che non ha voluto e saputo innovarsi nel gioco. Potrebbe pensarci il Bayern Monaco, storicamente attento agli allenatori italiani e magari attratto da un gestore di campioni dopo gli esperimenti falliti con Nagelsmann e Tuchel, ma anche i bavaresi sembrano orientati su tecnici emergenti, come del resto il Liverpool e il Barcellona. In Italia non c’è posto tra le grandi e chissà se Allegri accetterà mai un ingaggio minore. Fosse un appassionato vero, dovrebbe pensarci. Altrimenti converrà darsi all’ippica, dove i suoi cavalli vincono: letteralmente, beninteso".