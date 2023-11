Libero - Spalletti ha cambiato status al Napoli e ci riprova con l'Italia

Luciano Spalletti ha portato il Napoli ad uno status differente. Questo è il pensiero sull'attuale tecnico della nazionale del quotidiano Libero.

Luciano Spalletti ha portato il Napoli ad uno status differente. Questo è il pensiero sull'attuale tecnico della nazionale del quotidiano Libero: "Non si può parlare di mancanze di Spalletti in campo internazionale perché Napoli e Inter, a quei livelli, le ha portate o riportate lui. I partenopei non erano mai arrivati fino ai quarti di Champions, i nerazzurri non si qualificavano alla competizione da sei stagioni. Il tecnico ha ereditato squadre meno forti, meno consapevoli, meno brillanti, meno interessanti rispetto a quelle che ha lasciato. Ha cambiato status a Napoli e Inter anche in campo europeo, seppur non abbia raccolto i risultati che meritava. Le sue squadre sono sempre state poco italiane e molto internazionali.

La “sua” Italia ha avuto poco tempo per allenarla e la necessità di fare risultato subito non ha aiutato. Eppure si vede già la sua mano nei principi di gioco, diversi rispetto a quelli manciniani. Il modulo è rimasto, ma l’Italia è cambiata. Agli Europei il Ct avrebbe più tempo per presentare una Nazionale a sua immagine e somiglianza. E sarebbe la miglior prova generale per il Mondiale 2026, vero obiettivo della sua gestione”.