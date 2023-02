Libero - Spalletti ha dato al calcio più di quanto ricevuto: ora si riprenda tutto

"Se un tempo il mister studiava i colleghi in Champions, ora sono questi ultimi ad osservare lui come modello"

Un momento magico per Luciano Spalletti, celebrato in Italia e anche fuori confine. Ad elogiare il percorso del tecnico del Napoli è l'edizione odierna del quotidiano Libero.

“Fuori dall’Italia è già stato assegnato, solo che nel Golfo si fa finta di non sentire. È la conferma di un cambio di prospettiva che riguarda anche Spalletti. Se un tempo il mister studiava i colleghi in Champions, ora sono questi ultimi ad osservare lui come modello. Vedi Klopp, che prima di affrontare il Napoli nel girone e prima che la stagione azzurra diventasse una corsa praticamente perfetta, segnalava il lavoro di Luciano. Può essere l’anno della redenzione. Il calcio sta restituendo qualcosa ad un uomo che ha dato più di quanto abbia finora ricevuto. Si prenda tutto, Spalletti. E anche di più”.