Libero - Spalletti vuole rinnovo lungo, rosa forte e più soldi: ADL è stato furbo a respingerlo

Secondo Libero, non è ancora chiusa la partita per la permanenza di Luciano Spalletti al Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo Libero, non è ancora chiusa la partita per la permanenza di Luciano Spalletti al Napoli: "Luciano vuole un rinnovo più lungo di una sola stagione e la certezza di una rosa competitiva. In più crede di meritare un aumento rispetto ai 3,5 milioni attuali che lo pongono al sesto posto tra i tecnici in serie A, ma la questione economica non è centrale. Lo è quella umana e professionale. Anche dopo il tardivo confronto della scorsa settimana, De Laurentiis non si è assunto le responsabilità richieste dal mister. Dichiarare di «non voler tarpare le ali a nessuno» è un modo furbo per respingerle”.