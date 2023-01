I meriti di Inzaghi nel k.o. di San Siro: "Alterna baricentro basso e aggressività e imbriglia il Napoli"

Serviva una vittoria per riaprire la corsa Scudetto ed è arrivata. L’Inter batte il Napoli e i quotidiani promuovono le scelte di Simone Inzaghi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Serviva una vittoria per riaprire la corsa Scudetto ed è arrivata. L’Inter batte il Napoli e i quotidiani promuovono le scelte di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport assegna un 7,5 al tecnico piacentino: “Come una finale e lui l finali difficilmente le sbaglia. Partita studiata e preparata nel migliore dei modi, alternando momenti di baricentro basso ad altri di aggressività. L’aveva detto in vigilia, non era pretattica”. 7 per il Corriere dello Sport: “Deve vincere e vince. L’Inter sa quello che vuole e se lo prende. Partita senza una pecca da un punto di vista tattico, difesa e contropiede, però con forza, organizzazione, idee. Non gli interessa la palla, ma lo spazio che i suoi attaccanti trovano spesso. Giusta e meritata la vittoria del calcio verticale su quello orizzontale”, mentre Tuttosport assegna 8 all’allenatore: “Una partita che l’Inter gioca col piglio della finale, cosa che il Napoli non fa”.

TMW premia l’allenatore con un bel 7: “La maledizione dei big match è ormai alle spalle. Apre il 2023 con una vittoria pesantissima, per se stesso ma pure per tutti gli altri allenatori della Serie A. Bravo ad accettare il fatto che a Kvara vadano prese le misure, così come a liberare la squadra nel secondo tempo. Sceglie Dzeko, lo tiene persino in campo da ammonito (!) e il Cigno non lo tradisce”. Stesso voto per L’Interista: “Stavolta l'ha imbrigliata bene. Con gli uomini e i duelli, con il randello e il compasso. Disegna calcio con le mani, comprime e allarga l'aria guidando i suoi. Si sgola, ma non è una novità: l'Inter gioca bene a calcio e stavolta la mano del tecnico s'è vista parecchio”