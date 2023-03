I numeri in soccorso dei più scettici: la statistica su Mario Rui e Olivera

In tutte le sconfitte Mario Rui era assente, è vero, ma il portoghese è mancato anche in tante altre partite. In campo c'era sempre Mathias Olivera

In tutte le sconfitte Mario Rui era assente, è vero, ma il portoghese è mancato anche in tante altre partite. In campo c'era sempre Mathias Olivera e il Napoli vinceva comunque, evidenzia il Corriere dello Sport: "Sabato prossimo, contro l’Atalanta, Mario Rui non ci sarà, non potrà per aver rimediato due giornate di squalifica ad Empoli, ed ora il fronte si ribalta: vuoi vedere che...? I numeri improvvisamente soccorrono il pessimismo e stracciano le considerazioni più scettiche, che in materia si possono sempre sprecare: Mario Rui è rimasto fuori pure nella gara d’andata, l’1-2 a Bergamo, e però stava al fianco di Spalletti anche a Roma, nello 0-1 e a Reggio Emilia, nello 0-2 con il Sassuolo.