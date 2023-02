I precedenti agli ottavi tra sfortuna e avversari impossibili. Ma Spalletti sa come si fa

Il Napoli non è mai arrivato ai quarti di finale di Champions League, mentre Luciano Spalletti sì, per ben due volte. Lo ricorda il Corriere dello Sport

Il Napoli non è mai arrivato ai quarti di finale di Champions League, mentre Luciano Spalletti sì, per ben due volte. Lo ricorda il Corriere dello Sport : "I quarti di finale il Napoli li ha visti veramente da vicino con Mazzarri, nel 2012, dopo aver battuto 3-1 il Chelsea all’andata: ma a Stamford Bridge, nei supplementari, il crollo rovinò la favola. Al Napoli di Benitez, invece, disse male la differenza reti ai gironi, chiusi con 12 punti - un record - diventati inutili per piccole disattenzioni fatali, nel corso dei tre mesi da Champions.

Sarri, nel momento migliore del suo Napoli, dovette inginocchiarsi pure lui al Real Madrid; ad Ancelotti, che l’aveva portato agli ottavi, non venne concesso il piacere di affrontare il Barcellona, che pareggiò al “Maradona” (1-1) e poi, nell’estate del Covid, con la riapertura degli stadi (vuoti) ne fece tre al ritorno. Il Napoli la Champions l’ha ritrovata con Spalletti e le sei giornate del girone sono servite per allestire lo spettacolo, proiettato poi in campionato: cinque vittorie, una sola sconfitta (a Liverpool, negli ultimi dieci minuti, a qualificazione ormai ottenuta, a primo posto praticamente blindato), venti gol segnati, sei subiti. Ma per andare ai quarti, conviene chiedere a Lucio...