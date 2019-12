I problemi di Lozano dipendono (anche) dal Napoli: c'è un equivoco tattico

Costato quasi 50 milioni di euro, Hirving Lozano fin qui è stato autore di una stagione deludente. Ma alla base dei suoi problemi c'è un equivoco tattico che s'è andato a creare con la squadra, che sta facendo fatica a lanciarlo come vorrebbe, a servirlo negli spazi come è più congeniale alle sue caratteristiche da velocista. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Poi però l’inserimento è stato più complesso del previsto e l’autunno nero del Napoli non ha aiutato il giovane latino-americano nell’ambientamento, nel capire meglio il campionato italiano dove le marcature sono asfissianti. Ma soprattutto Lozano ha avuto problemi sotto il profilo tattico. Perché il giocatore più costoso dell’era De Laurentiis (50 milioni, comprensivi di commissioni) è stato ingaggiato per dare profondità all’azione degli azzurri. Ma con un centrocampo che funziona a singhiozzo e una squadra che fatica tantissimo a verticalizzare, per un giocatore agile e scattante diventa problematico giocare spalle alla porta e con la palla servita sempre fra i piedi e raramente negli spazi".