I quotidiani acclamano Mario Rui, sfilza di 7 ed 8: "Strepitoso in tutto quello che fa"

I quotidiani nazionali hanno, di fatto, eletto Mario Rui come uno dei protagonisti della serata del San Paolo. Valutazioni più che positive per il terzino portohese, che oscillano tra il 7 e l'8: "Strepitoso in tutto quello che fa, compreso il sostegno continuo alla manovra. Baluardo insormontabile per un tale di nome Salah", il commento de Il Mattino nell'edizione odierna.



Il Mattino 7,5

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 7

Gazzetta 8

TuttoNapoli 8