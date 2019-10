I quotidiani bocciano Ancelotti: "Scelte non convincono, la squadra non si sveglia. Non è sfortuna..."

Inevitabile bocciatura sui quotidiani per Carlo Ancelotti e le sue scelte dopo il pareggio in Champions contro il Genk.

Voto 4.5 per Il Mattino: "Stupisce tutti con l'esclusione di Insigne e quella di Mertens, l'attaccante più in forma. La scommessa si rivela un buco nell'acqua perché Lozano e Milik non combinano niente. Nemmeno con i cambi riesce a vincerla".

Un voto in più, 5.5, sul Corriere dello Sport: "Soltanto tracce di calcio, però assai sporadico, che rientrano nelle corde degli interpreti e non appartengono alle idee che avrebbe lui. Una squadra che sembra prigioniera in testa".

Nel mezzo, voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Le sue scelte non convincono, la migliore ci pare l'ingresso di Mertens, ma la squadra non si sveglia. Non è sfortuna".