I quotidiani bocciano Politano: "Invisibile e perde la palla da cui nasce il 2-0"

Serata nera per Matteo Politano, come per tutto il Napoli: l'attaccante è anche uscito per infortunio, ed è stato giudicato tra i peggiori in campo nel 2-0 subito a Granada dagli azzurri. Mai pericoloso in zona offensiva, l'ex Inter viene bocciato pesantemente da Tuttosport (4,5): "Niente di niente. Invisibile". Più clemente La Gazzetta dello Sport, 5 in pagella: "È in difficoltà, da un suo errore nasce il secondo gol degli spagnoli". Mentre il Corriere dello Sport, pur assegnandogli lo stesso voto, ricorda come sia lui a perdere il pallone del 2-0, "ma non è colpa sua se nessuno ferma Machis".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoNapoli: 5,5