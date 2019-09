I quotidiani convinti da Koulibaly: "E' il padrone dell'area, San Paolo tutto per lui!"

Una prestazione ancora di livello altissimo per Kalidou Koulibaly, quella andata in scena ieri contro il Liverpool. Il difensore azzurro si è mostrato in diverse occasioni estremamente lucido e provvidenziale, di fatto convincendo tutti i quotidiano sulla sua importante nell'economia del match. Tanti 8 per il difensore senegalese, come quello della Gazzetta dello Sport: "E' tornato Kalidou ed il San Paolo è tutto per lui: 4-5 chiusure da applausi. Il padrone dell'area è il senegalese e lo diventa ancora di più nel finale quando qualcuno cala".



Gazzetta 8

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 7

Il Mattino 7,5

TuttoNapoli 8