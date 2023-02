I quotidiani esaltano Spalletti: "Nutre la squadra a pane e acqua, calciatori affamati e spietati!"

Il Napoli non si ferma davanti a niente e nessuno e anche ieri ha battuto la Cremonese con un netto e inappuntabile 3-0

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non si ferma davanti a niente e nessuno e anche ieri ha battuto la Cremonese con un netto e inappuntabile 3-0. Luciano Spalletti è il direttore d'orchestra e la Gazzetta racconta così l'ennesima grande prestazione azzurra: "In settimana oltre ad allenare perfettamente la squadra, evidentemente la nutre a pane e acqua perché i suoi scendono in campo affamati e determinati in maniera spietata a vincere". Il Corriere dello Sport invece: "Voleva cancellare l'onta della Coppa Italia e i suoi l'hanno servito. E un passo verso la gloria è compiuto". Tuttosport legge così le sue mosse: "Infastidito dalla prima parte di gara, aggiusta la squadra e dà respiro ai titolari con riserve di altissimo livello". Infine la valutazione di TMW: "In alcuni tratti della gara sembra sorprendersi ancora dei suoi. Ormai il Napoli è un'orchestra perfetta che non stona mai: gli rimane soltanto il crash test della Champions, ma il tricolore assume ogni giorno contorni più nitidi".