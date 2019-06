I quotidiani sicuri: "Diawara andrà via, spunta la valutazione fatta dal Napoli"

Con una cessione a centrocampo, oppure ovviamente due, via al valzer dei centrocampisti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che su Amadou Diawara c'è l'Hertha Berlino ma anche diversi club inglesi. Valutazione? La fa La Gazzetta dello Sport: 25 milioni di euro. L'altro calciatore è in uscita, per il quale s'attendono offerte, è Marko Rog, di rientro dal prestito al Siviglia.