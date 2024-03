I quotidiani spagnoli mettono pressione al Barcellona: "Vittoria o disastro. Uscire sarebbe una rovina!"

Tutti in Spagna sanno quanto sia importante per il Barcellona il passaggio del turno ai quarti di Champions League

Tutti in Spagna sanno quanto sia importante per il Barcellona il passaggio del turno ai quarti di Champions League. Ecco perché questa mattina i quotidiani mettono pressione alla squadra di Xavi coi loro titoli. "Vittoria o disastro" scrive As, mentre Marca spiega che l'eventuale eliminazione sarebbe "una rovina" per il club anche in termini economici. Mundo Deportivo parla di gara "vitale" per la formazione blaugrana.