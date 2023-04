Repubblica - A digiuno perché in Ramadan, Bennacer si è divorato il Napoli

Nel suo editoriale su Repubblica, Maurizio Crosetti ha scritto della storia di Ismael Bennacer, grande protagonista del successo rossonero

Ismael Bennacer è un francese naturalizzato algerino, con papà marocchino e mamma algerina. Anche Brahim Diaz, lui di nazionalità spagnola, creatore del memorabile innesco di quel contropiede fatale, ha un papà marocchino, la mamma invece è spagnola. Il Marocco, seppure per via indiretta, innerva dunque squadra e azione vincente, il Marocco rivelazione dell’ultimo mondiale. Perché i confini sono ormai materia fluida, il senso di questo tempo veloce è la contaminazione, si procede per scambi e incroci e solo i più biechi nazionalisti non vogliono capirlo".