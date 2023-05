Repubblica - ADL disposto a lasciar andare Giuntoli alla Juve: pronto il sostituto

Il presidente del Napoli avrebbe già in mano la soluzione per sostituirlo:

Secondo quanto riportato da La Repubblica, De Laurentiis sarebbe disposto a lasciar partire Cristiano Giuntoli con direzione Juventus a fine stagione nel caso in cui il dirigente toscano decidesse di rinunciare alla buonuscita, considerando che avrebbe un altro anno di contratto.

Nel caso in cui i bianconeri alla fine dovessero riuscire a convincere l'attuale ds dei partenopei, il presidente del Napoli avrebbe già in mano la soluzione per sostituirlo: si tratta di Pietro Accardi, attuale ds dell'Empoli che piace molto a De Laurentiis.