Repubblica - ADL ha indicato la strada nuova al gruppo

Un Napoli più pragmatico e più umile per risalire la china in campionato. Questo, secondo quanto si legge sull'edizione odierna de La Repubblica, il pensiero e l'indicazione che Aurelio De Laurentiis ha dato alla squadra in questo momento difficile.

"Bisogna fare di necessità virtù e la strada da seguire fino alla fine della stagione l’ha indicata Aurelio De Laurentiis sostituendo Rudi Garcia con un allenatore più pragmatico e umile: bravo a convincere i campioni d’Italia a usare la sciabola al posto del fioretto e a non peccare come avevano fatto nella prima metà del campionato di presunzione”.