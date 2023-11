Repubblica - ADL ha sbagliato l'impossibile, ma forse ha indovinato la scelta Mazzarri

Si esprime così Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nel suo fondo per l'edizione napoletana del quotidiano.

"Non è corretto scrivere che il Napoli abbia dato meno a Garcia, ma è doveroso rilevare che a Mazzarri abbia dato qualcosa in più". Si esprime così Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nel suo fondo per l'edizione napoletana del quotidiano:

"Come se lo conoscesse da sempre. Come se lo aspettasse. Garcia rimane un uomo perbene e un professionista rispettabile, ma ieri a Bergamo si sono visti uno staff tecnico e una squadra. De Laurentiis ha sbagliato l’impossibile dal 4 maggio in avanti, ma forse ha indovinato in una sola decisione i correttivi di una stagione accidentata".