Repubblica - ADL in videochiamata con tutti i leader: Garcia apprezza la vicinanza

De Laurentiis ha pensato seriamente all’esonero, ma l’ipotesi Conte non si è concretizzata e allora ha rinviato il ribaltone in panchina, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica raccontando che nel frattempo ADL si è immerso nella realtà del centro di Castel Volturno: "Due giorni di colloqui e incontri alla ricerca della normalità per resettare i veleni degli ultimi due mesi e ripartire. De Laurentiis, Rudi Garcia ma anche lo stato maggiore del Napoli: il capo scouting Maurizio Micheli, il direttore sportivo Mauro Meluso, e il club manager Antonio Sinicropi, tutti presenti anche ieri mattina per sviscerare e risolvere le difficoltà. La parola d’ordine è ottimismo.

De Laurentiis è convinto che il dialogo costruttivo delle ultime 48 ore possa essere propedeutico ad un Napoli diverso già a partire dalla sfida di sabato prossimo al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Il presidente ha parlato (anche in videochiamata) con tutti i leader della squadra ottenendo la massima disponibilità a sostenere la gestione Garcia. L’allenatore – dopo un mercoledì caratterizzato dall’incertezza per le voci su Conte – ha apprezzato la vicinanza della società".