Repubblica - ADL incontra Spalletti: rifiutato il rinnovo, ma c'è una speranza

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ieri a Castel Volturno ha incontrato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Come scrive il quotidiano Repubblica, il tecnico azzurro ha rifiutato il rinnovo per altri due anni, bisogna capire se definitivamente o ha chiesto solo tempo per decidere. Per ora dunque non c'è accordo sul rinnovo e il futuro del tecnico azzurro resta in bilico.