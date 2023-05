Repubblica - ADL pronto a trattenere Giuntoli: vuole dare continuità al progetto

Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'addio di Cristiano Giuntoli non è così scontato: De Laurentiis pronto ad opporsi al passaggio alla Juventus del direttore sportivo. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica.

"Squadra che vince non si tocca ed è per questo che il presidente è intenzionato a dare continuità al suo progetto, tenendosi stretti i suoi principali collaboratori. Il discorso vale in modo particolare per Giuntoli, che è da 8 stagioni il preziosissimo uomo mercato del club azzurro. Per andare via in anticipo, di conseguenza, deve trovare per forza un accordo con ADL"