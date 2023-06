Repubblica - ADL sa che Osimhen è prima richiesta di Nagelsmann al Psg: servono 130 mln

Lo riferisce l'edizione odierna di Repubblica, che scrive così del futuro del nigeriano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato del Napoli gira intorno a Osimhen, richiesto da Chelsea e Paris Saint German, base d'asta 130 milioni. Lo riferisce l'edizione odierna di Repubblica, che scrive così del futuro del nigeriano.

"Ma De Laurentiis sa che Nagelsmann apre la lista degli acquisti proprio con il biondo nigeriano. Prima condizione per accettare la guida del club francese, deve essere però a sua volta liberato lui dal Bayern per 15 milioni. De Laurentiis aspetta. Freme. Riconosce l'importanza dell'attaccante, ma non si nasconde tre elementi. La scadenza del contratto (2025) merita una proroga costosa per tenere sempre alto il prezzo di mercato. La fedeltà alla sua linea di austerity sugli ingaggi. Le informazioni che gli arrivano su una punta di ricambio dall'Ufficio Scouting, ora che Giuntoti sta per andar via?".