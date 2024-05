Repubblica - ADL si infuriò per il gol di Dia: per questo non seguì la squadra a Udine

Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, dietro le quinte del trionfo del Napoli si consumarono storie di gelosie e dispetti, arsenico e vecchi merletti, che sono state l’origine dell’autodistruzione della macchina da guerra azzurra, poi materializzatasi ai giorni nostri.

"De Laurentiis aveva già fatto arrivare a Fuorigrotta il catering per una cena esclusiva di 350 invitati, che invece gli rimase sullo stomaco. Da lì s’innescò il meccanismo perverso che nei giorni successivi scrisse una pietra tombale nei rapporti già precari tra la proprietà, Spalletti e anche i giocatori. Nello spogliatoio il pareggio contro la Salernitana fu vissuto come un banale incidente di percorso. “Ce lo stiamo trezziando chianu chianu…”, sorrise in dialetto Spalletti. De Laurentiis invece se la prese a male e decise di non seguire la squadra nella successiva trasferta di Udine, dove il sogno del Napoli diventò realtà il 4 maggio 2023".