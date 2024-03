Repubblica: "ADL vuole che i giocatori vengano intervistati solo da giornalisti tifosi del Napoli"

Ha del sorprendente il motivo per cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri ha litigato con Sky

© foto di baratto

Ha del sorprendente il motivo per cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri ha litigato con Sky per l'intervista di Massimo Ugolini a Politano. Secondo il quotidiano Repubblica oggi in edicola, il patron azzurro "vorrebbe che i suoi genitori fossero d'ora in poi intervistati solo da giornalisti napoletani e tifosi del Napoli.

Il quotidiano Tuttosport aveva scritto che De Laurentiis avrebbe voluto Di Marzio per l'intervista e non "Ugolini, che è di Roma".