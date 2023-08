Repubblica - ADL vuole chiudere capitolo Osimhen entro domenica

Il presidente De Laurentiis vuole chiudere la questione Osimhen entro questa settimana

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente De Laurentiis vuole chiudere la questione Osimhen entro questa settimana. L’intenzione è sempre la stessa: trattenere Osimhen e respingere le sirene arabe dell’Al Hilal. Ieri è andato in scena un altro vertice fiume con Roberto Calenda, procuratore dell’attaccante, per continuare le trattative sul rinnovo del contratto fino al 2027.

Finora non si è ancora concretizzato per distanze sull’ingaggio (che potrebbe arrivare a 10 bonus compresi) e soprattutto sull’importo della clausola rescissoria. Il Napoli potrebbe raddoppiarle, una per l’Europa (e quindi per l’amata, da parte di Victor, Premier), una per la Saudi League. Lo scrive Repubblica.