Repubblica - Affare Osimhen, la Finanza ha acquisito dalla Turris il contratto di Manzi

L'edizione odierna di Repubblica dedica spazio alle indagini relative all'affare Osimhen

La Finanza ha già ascoltato alcuni dei ragazzi coinvolti nell'affare Osimhen. Ora ha in mano i contratti di Manzi. Trasferito al club francese per 4 milioni, in Francia non era mai andato: contratti firmati a Castel Volturno, sede del Napoli, e subito in prestito alla Fermana. Undici mesi più tardi il Lille — che nel frattempo aveva cambiato proprietà — lo ha svincolata Manzi firmò gratis per la Turris. Che a gennaio lo ha venduto alla Virtus Entella per una cifra intorno ai 120 mila euro. Molto meno dei 4 milioni di valutazione iscritti a bilancio dal Napoli