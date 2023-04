Repubblica - Altro che folclore e arte di arrangiarsi: è lo Scudetto di serietà e programmazione!

Il terzo scudetto del Napoli, a 33 anni dall’ultimo, è radicalmente diverso dai precedenti, diversamente rivoluzionario.

Altro che folclore: questo è il primo scudetto in attivo, il primo scudetto “sostenibile”. Così l'edizione odierna di Repubblica analizza il trionfo in campionato del Napoli: "Frutto maturo di programmazione, organizzazione, serietà, lucidità e perseveranza, anche sul campo — in un sistema calcio ormai insostenibile, perennemente sull’orlo del crac. Ed è successo proprio a Napoli, nell’immaginario collettivo capitale dell’improvvisazione e dell’arte di arrangiarsi, alla faccia di tutti gli stereotipi e i pregiudizi sull’incapacità endemica di fare impresa da quelle parti. Dove cantano le cicale, si è imposta la strategia della formica. È uno scudetto adulto nella città bambina.

Il terzo scudetto del Napoli, a 33 anni dall’ultimo, è radicalmente diverso dai precedenti, diversamente rivoluzionario. Non c’è un Masaniello che solleva il popolo, né il sangue sciolto di San Gennaro. ’O miracolo stavolta è quello del bilancio. Non ha nulla di mistico, scriteriato, geniale, eccezionale come negli anni Ottanta quando il Napoli dovette arruolare il giocatore al tempo più forte del mondo".