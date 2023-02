Repubblica anticipa le mosse di Spalletti: un cambio per reparto col Sassuolo

Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che prova ad anticipare le mosse di Spalletti.

Qualche novità di formazione nel Napoli che affronterà il Sassuolo venerdì sera al Mapei Stadium. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che prova ad anticipare le mosse di Spalletti.

"In vista della gara contro il Sassuolo mister Spalletti sta riflettendo su un possibile turnover. Ci si può aspettare un cambio per reparto, con Olivera, Elmas e Politano in rampa di lancio per far rifiatare rispettivamente a Mario Rui, Zielinski e Lozano. Sotto osservazione ci sono però tutte le seconde linee, con Juan Jesus, Ndombele e Simeone a loro volta in preallarme".