Repubblica attacca Mazzarri: "Il solito Walter, cade se lotta su più fronti"

“Il solito Mazzarri dei turnover cade se lotta su più fronti”, scrive in prima pagina la Repubblica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La roboante uscita del Napoli dalla Coppa Italia ha fatto scalpore, e oggi sui quotidiani non si risparmiano critiche ai campioni d’Italia: “Il solito Mazzarri dei turnover cade se lotta su più fronti”, scrive in prima pagina la Repubblica (edizione napoletana), verso i partenopei e la loro sconfitta per 4-0 in casa dal Frosinone.

Così Mazzarri sul turnover dopo il Frosinone

"Questa squadra non può fare a meno del centrocampo titolare e di Kvara e Osimhen? "Si gioca tanto, c'erano partite importanti. Non so se lasciandoli in panchina ha dato un segnale negativo, ma tenere tutte le competizioni non è facile, io sono venuto da poco e fare due allenamenti di fila non è semplice. Finire 4-0 così in casa non ci può stare. Spero che sia una bella lezione che serva per il futuro".