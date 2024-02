Repubblica - Attenti a quei due: con Osimhen e Kvara così anche il Barcellona trema

"Osimhen e Kvara come una volta. Napoli, prima vittoria di Calzona" scrive La Repubblica quest'oggi in edicola.

"Osimhen e Kvara come una volta. Napoli, prima vittoria di Calzona" scrive La Repubblica quest'oggi in edicola. Victor Osimhen ha segnato la tripletta che ha permesso al Napoli di travolgere il Sassuolo (6-1) e riagganciare la Lazio all’8° posto in classifica.

Prima il gol di Rrahmani e poi Khvicha Kvaratskhelia, che si è sbloccato con una doppietta e ha sfiorato con un pallonetto da centrocampo un gol da cineteca. "Attenti a quei due, soprattutto in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma a Barcellona l’11 marzo", scrive il quotidiano.