Repubblica - Conte è il sogno del Milan, ma c'è la concorrenza del Napoli

L'obiettivo del Milan per la panchina per la stagione 2024-2025 è Antonio Conte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'obiettivo del Milan per la panchina per la stagione 2024-2025 è Antonio Conte. A fare il punto sulla situazione dei rossoneri è La Repubblica, che spiega come sia stato Zlatan Ibrahimovic ad aver impresso l'accelerazione per riportarlo in Serie A. Lo svedese viene ascoltato dallo staff di Gerry Cardinale e ha un rapporto consolidato con il tecnico ex Juventus e Inter, giudicato l'allenatore ideale per tornare a vincere lo Scudetto.

Conte è stuzzicato dall'idea di poter trionfare in Serie A con le tre big, ma l'operazione non è semplice e non solo per la concorrenza di Napoli e Juventus, ma anche per l'ingaggio, che non sarà inferiore eventualmente ai 6 milioni di euro netti annui.