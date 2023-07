Repubblica, Corbo: "ADL si ritrova Spalletti in copertina ogni giorno, ora tocca a Garcia parlare"

"Quand'è che il Napoli organizzerà un'intervista di Rudi Garcia così a parlare sarebbe lui e non Spalletti?". Lo dice Antonio Corbo

TuttoNapoli.net

"Quand'è che il Napoli organizzerà un'intervista di Rudi Garcia così a parlare sarebbe lui e non Spalletti?". Lo dice Antonio Corbo a Radio Kiss Kiss Napoli, ribadendo un concetto espresso anche nel suo editoriale per La Repubblica: "Congedato Spalletti “perché sono generoso”, ADL ha preferito un profilo meno ingombrante con Garcia. Ma ritrova il filosofo di Montemaione in copertina ogni giorno: feste napoletane, soggiorni a Lacco Ameno in un albergo che è un terminal della Napoli bene, concerto a Napoli dei Coldplay, foto e ampio servizio per il dono di una maglia di Diego ad un disabile, elogio della napoletanità a Pompei, “è stata la mia università”.

Rudi Garcia è sparito d’incanto, né si fa sentire".