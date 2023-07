Repubblica, Corbo critico: "Sinicropi-Giuntoli, grave errore di comunicazione. Dubbi su Pompilio"

Nel suo editoriale, Il Graffio, per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive

Nel suo editoriale, Il Graffio, per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo racconta dal suo punto di vista la situazione dopo l'addio di Giuntoli: "Lo strappo di Giuntoli lascia un vuoto molto ampio, ma le dure sanzioni non mitigano l’effetto rilancio, semmai lo accreditano. Ieri il manager dello scudetto occupava le prime pagine di due giornali sportivi su tre, come se avesse reinventato in un’alba la Juve. Era intanto presentato dagli stessi quotidiani il 31enne Antonio Sinicropi, ex difensore della Cittanovese, direttore sportivo appena diplomato, candidato al suo posto. Non siamo un paese per giovani, è vero. Ma inserire nelle porte girevoli Giuntoli e Sinicropi è un grave errore di comunicazione.

Pasticciata anche la questione dell’assistente di Giuntoli. Giuseppe Pompilio. Era già sul Frecciarossa per Torino: è stato fatto scendere, perché ad un minuto dal gong del 30 giugno è stato rimosso il veto solo per Giuntoli, non per Pompilio che rimane a Napoli. Sarà scattato anche il divieto di telefonate tra i due inseparabili amici e colleghi?".