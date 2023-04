Repubblica - Coreografia, club contribuirà a spese. Previste 10mila bandiere nei Distinti

Grande atmosfera prevista domani per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande atmosfera prevista domani per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che sarà prevista una maxi-coreografia in curva e per la prima volta contribuirà anche il club. Non solo: nei Distinti sono previste anche 10mila bandierina pronte a sventolare per sostenere il Napoli.