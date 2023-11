Repubblica - Cosa ha chiesto ADL a Mazzarri? Ecco le tre sfide del tecnico

Tre sfide accettate nonostante le difficoltà dal “nuovo” allenatore azzurro, quasi sparito dai radar e alla ricerca di un’altra occasione"

"Con Aurelio De Laurentiis ho mantenuto sempre un rapporto molto forte nel tempo. C’è stato solo l’equivoco per un paio di stagioni, quando me ne sono andato. Ci diamo del tu e la stima tra di noi è reciproca. Quello che mi ha chiesto lo tengo per me, magari avrete la possibilità di chiederlo direttamente a lui", le parole in conferenza di Walter Mazzarri in un passaggio su De Laurentiis e gli obiettivi stagionali..

Ma - secondo il quotidiano Repubblica - è tutto talmente chiaro che le parole non servono: "Il presidente si aspetta che il tecnico toscano volti in fretta pagina dopo la fallimentare era di Rudi Garcia, metta in sicurezza il quarto posto in classifica e conquisti almeno il lasciapassare per la fase a eliminazione diretta della Champions League: tre sfide accettate nonostante le difficoltà dal “nuovo” allenatore azzurro".