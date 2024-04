Repubblica - Da Tare a Massara, ADL valuta il ds: tre in pole, c'è un favorito

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica lancia il nome Italiano per la panchina del Napoli ma aggiunge particolari anche per la ricerca del nuovo ds.

© foto di www.imagephotoagency.it

"De Laurentiis ha una short list: Igli Tare ha l’esperienza giusta, ha lavorato con Lotito alla Lazio e le responsabilità non lo spaventano. Rappresenterebbe una figura forte cui De Laurentiis si affiderebbe. Il presidente azzurro valuta Frederic Massara, a caccia di una nuova avventura dopo il Milan e già cercato la scorsa estate dopo l’addio di Giuntoli: i presupposti stavolta sarebbero diversi. Piace pure Pietro Accardi che ha un profilo differente rispetto agli altri due: non ha ancora esperienza in una big ma sta facendo bene all’Empoli".