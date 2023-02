Repubblica e il gol di Kvara: "Gioco di prestigio e perfido inganno. L'avevate notato?"

Antonio Corbo su La Repubblica, nella sua rubrica 'Il Graffio', pone l'accento sul gol di Khvicha Kvaratskhelia, notando anche una finta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Corbo su La Repubblica, nella sua rubrica 'Il Graffio', pone l'accento sul gol di Khvicha Kvaratskhelia, notando anche una finta un secondo prima del tiro: "Stavolta Ballardini non ruba il possesso palla, ma il ritmo ad avversari, comunque micidiali nelle maligne invenzioni dei suoi fantasisti, come quella di Kvaratskhelia che porta il Napoli in vantaggio dopo una ventina di minuti. La rete con una finta del georgiano che mima in area un assist prima di infilare un tiro tra le gambe dei difensori è un gioco di prestigio, una beffa, un perfido inganno.