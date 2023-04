Repubblica - Festa Scudetto: si pensa a chiudere strade e piazze quando arriverà l'aritmetica

Mentre il Comune organizza la festa del 4 giugno, c'è preoccupazione per quella spontanea quando arriverà l'aritmetica

Mentre il Comune organizza la festa del 4 giugno, c'è preoccupazione per quella spontanea quando arriverà l'aritmetica. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive: "La questura è già all’opera per predisporre un piano di controlli e dislocare le forze dell’ordine nei punti potenzialmente più a rischio, ma non sarà facile contenere la folla che arriverà da tutti i quartieri e anche da fuori città. Non è escluso che, in caso di necessità, saranno chiuse piazze e strade per evitare la concentrazione di tifosi in aree troppo piccole".