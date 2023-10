Repubblica - Garcia ha le idee chiare sulla formazione: c'è un solo ballottaggio in difesa

Rudi Garcia sembra avere le idee abbastanza chiare in merito alla formazione da mandare in campo a Berlino nel match di Champions League

Rudi Garcia sembra avere le idee abbastanza chiare in merito alla formazione da mandare in campo a Berlino nel match di Champions League con l'Union. A riferirlo è La Repubblica, secondo cui Raspadori dovrebbe spuntarla su Simeone in attacco. A centrocampo conferma per Cajuste come vice-Anguissa, mentre in difesa coppia centrale con Rrahmani e Natan, anche se Ostigard si tiene pronto. Dovrebbe essere confermato anche Mario Rui a sinistra.