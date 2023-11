Repubblica - Garcia insofferente in conferenza ad ogni domanda e vago nelle risposte

Il tecnico alla vigilia del derby campano è apparso ancora più suscettibile del solito, mostrando insofferenza anche per i quesiti meno maliziosi

Guai a chi gli chiede del distacco di 7 punti dall’Inter e dalla vetta della classifica, scrive il quotidiano Repubblica nel riportare le dichiarazioni di ieri di Rudi Garcia in conferenza: "E' una domanda offensiva, siamo solo ad un quarto del campionato e ne mancano altri tre, c’è tempo per tornare sull’attuale capolista e sulle altre squadre che ci sono davanti", le parole del tecnico che "ha evitato per il momento l’esonero e alla vigilia del derby campano è apparso ancora più suscettibile del solito, mostrando insofferenza anche per i quesiti meno maliziosi.

"Che spiegazioni mi do per il rendimento così differente tra le partite in casa e quelle fuori? Nessuna". Il tecnico francese non ama parlare in pubblico dei problemi tattici e psicologici del suo Napoli, perché altrimenti sarebbe costretto a dare delle risposte meno vaghe pure nel merito, spiegando cosa sta facendo per provare a risolverli".