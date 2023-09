Repubblica - Garcia non è a rischio esonero (almeno nell'immediato)

Rudi Garcia non è a rischio esonero, almeno nell'immediato. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica

Rudi Garcia non è a rischio esonero, almeno nell'immediato. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "La sconfitta con la Lazio e il sofferto pareggio in rimonta a Marassi con il Genoa hanno infatti già reso meno solida la panchina del tecnico francese, costretto a riscattarsi in Europa per non finire subito sulla graticola di Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di disertare la trasferta e sarà un giudice severo davanti alla tv. Garcia non dovrebbe correre rischi, almeno nell’immediato".