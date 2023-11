Repubblica - Garcia si gioca la panchina contro la Salernitana

Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, la posizione più delicata è quella di Rudi Garcia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, la posizione più delicata è quella di Rudi Garcia, costretto di nuovo a

giocarsi la conferma in panchina nel derby di sabato a Salerno. De Laurentiis stavolta non ha iniziato la settimana al suo fianco e l’ha lasciato almeno ieri da solo con i giocatori: evitando da una parte di mettergli addosso altre pressioni, ma togliendogli dall’altra il sostegno a 360 gradi di cui monsieur Rudi ha goduto nelle ultime settimane.