Repubblica - Giuntoli sta per andare alla Juve: presto l'annuncio ufficiale

Cristiano Giuntoli non è presente e presto non sarà più nell’organigramma del club nonostante l’ultimo anno di contratto (scadenza 2024). De Laurentiis sta pensando di liberarlo: il direttore sportivo ha già l’accordo con la Juventus da qualche mese e trattenerlo non avrebbe senso. È stato escluso dalla scelta dell’allenatore e dai movimenti di mercato che il Napoli sta programmando. Presto potrebbero esserci anche novità ufficiali. Lo scrive Repubblica.