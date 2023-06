Repubblica - Giuntoli via? Spunta soluzione interna col suo braccio destro che resta

Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, De Laurentiis sceglierà da solo il nuovo tecnico e senza un ds operativo la strada è in salita

Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, De Laurentiis sceglierà da solo il nuovo tecnico e senza un ds operativo la strada è in salita. C’è la soluzione interna di Mantovani, ora allo scouting, affiancato magari da Pompilio: braccio destro di Giuntoli, che rimarrebbe. Ma il primo nodo da sciogliere è la panchina.