Repubblica - I soldi fanno cambiare idea ad ADL: ora lavora con gli sceicchi per espandere il brand

Aurelio De Laurentiis si era battuto per evitare che la Supercoppa si giocasse in Arabia Saudita, ma la crociata è solo un ricordo

Aurelio De Laurentiis si era battuto per evitare che la Supercoppa si giocasse in Arabia Saudita, ma la crociata è solo un ricordo e ora il presidente ha cambiato idea, cercando di portare il brand oltre le dune. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica: "Da lunedì il presidente tesse rapporti con gli sceicchi per operazioni commerciali: c’è feeling con Al Ghamdi leader dell’Al Nassr. Gli interessi economici hanno prevalso (col montepremi dell’edizione 2024 ancora più attraente) e in coerenza col suo stile pragmatico il presidente azzurro è stato più realista del re: primo a mettersi in viaggio dall’Italia e già da lunedì in piena attività fuori dal campo, con al seguito la figlia Valentina e il dirigente Tommaso Bianchini, responsabili del marketing.

La crociata anti Arabia del Napoli (spalleggiato più sotto traccia dalla Fiorentina) ha lasciato qualche scoria tra gli appassionati locali e infatti sta andando più forte la prevendita per Inter-Lazio, l’altra semifinale. Ma gli affari hanno la memoria corta e De Laurentiis ha trovato spalancata lo stesso la porta degli sceicchi, con cui il presidente ha già avuto incontri proficui: in particolare con Ahmed Al Ghamdi, boss dell’Al Nassr. Il brand azzurro può funzionare — c’è una comunità napoletana persino a Riad — e la presa di contatto aprirà un canale diretto per eventuali sponsorizzazioni future".